В Бударинской школе состоялся традиционный праздник Последнего звонка. Глава Черкесовского сельского поселения Романович Д.
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В Бударинской школе состоялся традиционный праздник Последнего звонка. Глава Черкесовского сельского поселения Романович Д.