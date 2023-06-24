Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» не участвовать в вооруженном мятеже

Минобороны РФ обратилось к бойцам штурмовых подразделений ЧВК "Вагнер" с призывом не участвовать в организованном куратором ЧВК Евгением Пригожиным вооруженном мятеже.
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