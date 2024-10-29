🔴 В Советском районе выбирают главу администрации На пост главы администрации района претендуют три кандидата: Оксана Денисенко, Александр Харламов и Владимир Ерохин.
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🔴 В Советском районе выбирают главу администрации На пост главы администрации района претендуют три кандидата: Оксана Денисенко, Александр Харламов и Владимир Ерохин.