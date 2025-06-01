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Царьград

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Русские войска поразили стратегические объекты ВСУ в 149 районах Украины

Русские войска поразили стратегические объекты ВСУ в 149 районах Украины

Министерство обороны России сообщило об ударах по военной инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы и склады боеприпасов, в 149 районах.

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