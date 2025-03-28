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Свечников сыграет за «Каролину» против «Монреаля». Форвард пропустил 7 игр из-за травмы

Форвард пропустил последние 7 игр из-за травмы верхней части тела. Он не играет с 10 марта. «Будет тяжело.

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