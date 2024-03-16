Насколько еврейская по сути война против России?

Татьяна Чайка

Так евреи оттуда из-за лужи ведут и оплачивают все войны.Сейчас против России,ну и Юкрейн на их совести(месть оплатили за уничтожение бандеровцев ну заодно укродураков)Но они же не щадят и Израильскую молодежь,эта война там тоже на их совести и за их бабло.