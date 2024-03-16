Страна и люди
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Страна и люди

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Насколько еврейская по сути война против России?

Насколько еврейская по сути война против России?

Пять лет назад я написал статью под названием «Американские евреи ведут американские войны». Это оказалась самая популярная статья, которую я когда-либо писал, и за это меня вознаградили немедленным увольнением из American Conservative, где я 14 лет был постоянным автором.

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Комментарии
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Татьяна Чайка
Так евреи оттуда из-за лужи ведут и оплачивают все войны.Сейчас против России,ну и Юкрейн на их совести(месть оплатили за уничтожение бандеровцев ну заодно укродураков)Но они же не щадят и Израильскую молодежь,эта война там тоже на их совести и за их бабло.
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21 час.
Olegus
Скорее нет! Моисей - настоящий представитель Колен Израилевых и потомок праведного Эвера. А вот все перечисленные рЭволюционеры (смутьяны) - в подавляющем большинстве, потомки хазар, ашкеназы (западноевропейские евреи). От Моисея у них не больше чем от обезьяны. Ссылаюсь на еврейских авторов.
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20 час.
MS
Mikhail Stepanov
Это не еврейские, а жидовские войны!
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20 час.

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