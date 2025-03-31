Ле Пен назвала приговор против нее политическим

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отметила, что приговор по делу против нее является политическим и преследовал цель не дать ей стать кандидатом на выборах французского президента.
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