Россельхознадзор предотвратил продажу зараженного мяса в Приморье

Специалисты приморской ветеринарной лаборатории выявили в партии замороженной бескостной говядины, поступившей в регион из Колумбии, опасные бактерии (листерии), что является нарушением требований технических регламентов “О безопасности пищевой продукции” и “О безопасности мяса и мясной продукции”, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.