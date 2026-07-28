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Новости Тамбова

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Муниципалитеты Тамбовской области поддержали День благотворительного труда

Муниципалитеты Тамбовской области поддержали День благотворительного труда

Предложение о введении в регионе «Дня благотворительного труда», когда дневной заработок перечисляется трудовыми коллективами области на спецсчёт в поддержку СВО, прозвучало 27 июля на оперативном совещании в областном правительстве.

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