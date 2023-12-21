Айдер Типпа: развитие дружеского диалога -основа общих успехов крымчан в наступающем году

Этому будут способствовать единство народов и сохранение межнационального согласия. Об этом рассказал Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии