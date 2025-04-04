Стала известна подлинная причина расставания Канье Уэста с Бьянкой Цензори

Рэперу некого винить в том, что он остался один. Канье Уэст сдала из Бьянки свою рабыню LEGION-MEDIAСлухи о том, что брак 47-летнего Канье Уэста и 30-летней Бьянки Цензори переживает серьезный кризис, за последние полгода начинали распространяться не раз.
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