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Танки ВС РФ применяют новые снаряды с дистанционным подрывом против пехоты ВСУ

Танки ВС РФ применяют новые снаряды с дистанционным подрывом против пехоты ВСУ

В ходе проведения СВО на украинской территории одной из приоритетных задач ВС РФ и российского ВПК стало массовое внедрение и использование против врага новых или относительно недавно разработанных средств поражения.

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