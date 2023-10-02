VK расскажет школьникам, как войти в IT

МОСКВА, 2 октября, ФедералПресс. В конце октября 2023 года состоится всероссийская профориентационная акция «День IT-знаний», организованная VK при поддержке общества «Знание», нацпроекта «Цифровая экономика» и Минпросвещения РФ.
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