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VK расскажет школьникам, как войти в IT

VK расскажет школьникам, как войти в IT

МОСКВА, 2 октября, ФедералПресс. В конце октября 2023 года состоится всероссийская профориентационная акция «День IT-знаний», организованная VK при поддержке общества «Знание», нацпроекта «Цифровая экономика» и Минпросвещения РФ.

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