Эксперт Бурдяк: отмена комиссий при оплате ЖКУ коснется не всех россиян

Старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк заявила, что россияне, нуждающиеся в социальной поддержке от государства, могут не попасть под отмену комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в случае, если лицевой счет открыт не на их имя.