Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Безработица в России достигла минимума за последние годы, но мигрантов завозить, всё равно, приходится.
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- И Цыгане напали на ...
- Призрак амнистии:...
- Призрак амнистии:...
и всем завезённым дадим гражданство:))))
А у нас что... секса нет? Почему нету роста раждаемости... Тобарищ женщина, хоть на ночку, повернись лицом к мужчине одиночке...! Рождаемость падает, и никто даже не чешется... Значит нужно завозить красивых баб, которые хотят детей... Они нарожают работников... и сами гражданство получат, а потом и пенсию...
В России проживает 140 миллионов человек, а власть говорит о безработице? Сравните с Монголией: 3 миллиона человек на всю страну, включая детей, и ведь как-то со своими проблемами справляются. Никого не зовут, ни таджиков, ни негров.
В стране находятся миллионы нелегальных мигрантов, которые приносят больше вреда чем пользы. Разве что выгодны тем кто набивает свои карманы за их счет.
Наш "бардак" выгоден таким как Затуло
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!