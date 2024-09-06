Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, одобривший на международном форуме в Праге вторжение ВСУ в Курскую область России, и депутат парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару, заявивший, что осенью возможен запрет канонической Православной церкви, выболтали истинные взгляды и намерения команды Санду, которые они скрывают в преддверии президентских выборов и референдума о евроинтеграции.