Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Члены команды Санду выбалтывают ее истинные намерения

Члены команды Санду выбалтывают ее истинные намерения

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой, одобривший на международном форуме в Праге вторжение ВСУ в Курскую область России, и депутат парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару, заявивший, что осенью возможен запрет канонической Православной церкви, выболтали истинные взгляды и намерения команды Санду, которые они скрывают в преддверии президентских выборов и референдума о евроинтеграции.

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