НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

Nike прислал «Барсе» партию формы с ошибкой в лого Spotify. Из-за этого футболки не продаются в клубных магазинах

Nike прислал «Барсе» партию формы с ошибкой в лого Spotify. Из-за этого футболки не продаются в клубных магазинах

Как сообщает As, технический спонсор каталонского клуба прислал партию формы, где была допущена ошибка в логотипе титульного спонсора «блауграны» – стримингового сервиса Spotify.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх