Назван способ похудеть с помощью обычных прогулок

Регулярная энергичная ходьба помогает поддержать здоровье сердца и снижает риск развития сахарного диабета второго типа, рассказала врач, заведующая кафедрой функциональной медицины в Центрах лечения рака Стейси Стивенсон.
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