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Военное обозрение

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Источник назвал новые сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»

Источник назвал новые сроки спуска на воду третьего серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Исаков»

Корабль достраивается на ССЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

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