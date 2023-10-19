Жительница Самары намошенничила с автострахованием

Из-за желания заработать на доверчивой знакомой самарчанка получила приговор.Как сообщает прокуратура Железнодорожного района областного центра, в период с 2021 по 2022 года жительница Самары не являясь сотруднице страховой компании, сообщила своей знакомой о том, что имеет возможность оформить для нее полис обязательного страхования автогражданской ответственности.