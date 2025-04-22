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Нардеп Дубинский: военное поражение Украины является вопросом времени

Нардеп Дубинский: военное поражение Украины является вопросом времени

Без поддержки США военное поражение Украины является вопросом времени. Об этом заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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Комментарии
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Александр Т
А то с поддержкой США хох.лы люлей не получат.
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13 час.
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