Мировое обозрение

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Средний срок накопления средств россиянами на квартиру вырос до девяти лет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянам в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на квартиру, при этом годом ранее этот срок составлял восемь лет, говорится в аналитическом материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

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