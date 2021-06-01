Средний срок накопления средств россиянами на квартиру вырос до девяти лет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянам в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на квартиру, при этом годом ранее этот срок составлял восемь лет, говорится в аналитическом материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).