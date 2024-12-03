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Депутат Журавлев: ракета «Орешник» долетит до Лондона за 15 минут

Депутат Журавлев: ракета «Орешник» долетит до Лондона за 15 минут

Новейшая российская ракета средней дальности «Орешник» может долететь до Лондона за 15 минут. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, подчеркнув, что на Западе хорошо услышали это послание.

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