Шойгу заявил, что ВСУ исчерпали свои возможности

Как заявил в ходе общения с военнослужащими группировки «Восток» глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сложившаяся в зоне спецоперации ситуация свидетельствует о том, что у ВСУ остается все меньше возможностей.
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