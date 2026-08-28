Жизнь на освобожденных территориях 28 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Сыны Отечества» 10:55 Движение через мост на трассе Р‑280 «Новороссия» будет перекрыто 29–31 августа с 08:00 до 18:00, сообщили в администрации Новоазовского м.
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