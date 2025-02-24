Премьер-министр Эстонии проведет собственный праздник в Киеве

День независимости Эстонии, совпадающий с годовщиной начала СВО в знак поддержки проведет в Киеве премьер-министр прибалтийской республики Кристен Михал, 23 февраля сообщает пресс-служба эстонского правительства.
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