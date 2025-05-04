Китай догоняет Белоруссию по уровню поставок мяса в Россию

Белоруссия, Бразилия и Китай стали главными поставщиками мяса в Россию по итогам прошлого года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сведения платформы ООН Comtrade, статистических порталов государств и открытые данные.
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