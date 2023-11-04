NBC: США и Евросоюз обсуждают с Киевом возможность переговоров с Москвой

Фото: depositphotos / JaneUK Сегодня 05:00 США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, от чего ему придется отказаться ради мира, передает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.
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