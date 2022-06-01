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Новые дамбы защитят от большой воды более 6 тысяч человек в ЕАО 

Новые дамбы защитят от большой воды более 6 тысяч человек в ЕАО 

Строительство новых защитных дамб начинается в населённых пунктах ЕАО. Разрушительное воздействие паводковых вод остановят новые гидротехнические сооружения.

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