Российские фигуристы заняли весь пьедестал на турнире в Токио

Российские фигуристы заняли все призовые места международного турнира серии "Челленджер" Kinoshita Group Cup в Токио в соревновании спортивных пар.
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