Российские ВКС разгромили украинский опорный пункт в Харьковской области

Российские ВКС ликвидировали опорный пункт ВСУ в Кондрашовке, Харьковская область. В результате удара уничтожено около 30 боевиков, а также оборудование разведки и связи, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
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