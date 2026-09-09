Вторая жизнь «Осы»: на Украине создали замену заканчивающимся советским ракетам На польской выставке вооружения MSPO 2026 украинское госпр.
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