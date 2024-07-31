СК расследует дело о хулиганстве против подростков-мигрантов в российском городе

Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело против группы агрессивных подростков-мигрантов, которая нападает на сверстников, избивает их, оскорбляет окружающих и снимает все это на видео для социальных сетей.
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