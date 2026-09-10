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Форсаж дуги (Arc Force) и Горячий старт (Hot Start) — как эти функции меняют геометрию шва

Форсаж дуги (Arc Force) и Горячий старт (Hot Start) — как эти функции меняют геометрию шва

Формирование качественного сварного шва зависит не только от выбранного режима сварки, но и от того, насколько точно сварочный аппарат управляет дугой в разные моменты процесса.

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