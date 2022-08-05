Ханаанская собака: Древний друг израильтян. Судьба заставила их заново одичать, но после снова вернуться на службу

Говорят, всё новое — это хорошо забытое старое. В случае с ханаанскими собаками, поговорка полностью оправдана — этих бобиков приручали дважды, и оба раза это были не просто домашние питомцы, а свидетели культовых историй в жизни человечества.
Говорят, всё новое — это хорошо забытое старое. В случае с ханаанскими собаками, поговорка полностью оправдана — этих бобиков приручали дважды, и оба раза это были не просто домашние питомцы, а свидетели культовых историй в жизни человечества.
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