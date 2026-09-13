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Царьград

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В Новосибирске на Ватутина сузили дорогу из-за ремонта теплотрассы

В Новосибирске на Ватутина сузили дорогу из-за ремонта теплотрассы

В Новосибирске на улице Ватутина введены временные ограничения для транспорта. Причиной стал ремонт теплотрассы, который проводит «НТСК».

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