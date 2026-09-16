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Царьград

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The Wall Street Journal: Доходы американцев достигли рекорда в 2025 году

The Wall Street Journal: Доходы американцев достигли рекорда в 2025 году

В 2025 году доходы граждан США выросли, достигнув рекордных $87,46 тысячи. Разрыв в оплате труда между полами уменьшился, а число людей за чертой бедности сократилось до 10,2%.

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