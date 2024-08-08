Ветеран Росгвардии вошел в престижный список альпинистов – покорителей «Семи вершин»

В России 8 августа отмечается Международный день альпиниста. Также этот праздник отмечают инструкторы горной подготовки Росгвардии, военнослужащие, сотрудники и ветераны подразделений специального назначения войск национальной гвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в горных и высокогорных районах.