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Ветеран Росгвардии вошел в престижный список альпинистов – покорителей «Семи вершин»

Ветеран Росгвардии вошел в престижный список альпинистов – покорителей «Семи вершин»

В России 8 августа отмечается Международный день альпиниста. Также этот праздник отмечают инструкторы горной подготовки Росгвардии, военнослужащие, сотрудники и ветераны подразделений специального назначения войск национальной гвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в горных и высокогорных районах.

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