Министр обороны России поздравил военных связистов с профессиональным праздником

Андрей Белоусов отметил, что специалисты войск связи, решая сложные и ответственные задачи в зоне СВО, неизменно демонстрируют высокую боевую выучку, проявляют мужество и героизм, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения.
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