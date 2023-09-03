Рабочие завершили ремонт в Сасовском краеведческом музее

Ремонт начался в марте 2023 года, а завершился к 31 августа. «Капитальный ремонт позволил привести помещение музея в идеальное состояние, сохраняя его уникальную атмосферу», — говорится в сообщении администрации Сасовского краеведческого музея.
Ремонт начался в марте 2023 года, а завершился к 31 августа. «Капитальный ремонт позволил привести помещение музея в идеальное состояние, сохраняя его уникальную атмосферу», — говорится в сообщении администрации Сасовского краеведческого музея.
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