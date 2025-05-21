❗️В Севастополе пьяный мужчина избил престарелого отца из-за замечания о его образе жизни Пьяный 49-летний житель Севастополя, напал на своего 86-летнего отца после замечания о его аморальном образе жизни.
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❗️В Севастополе пьяный мужчина избил престарелого отца из-за замечания о его образе жизни Пьяный 49-летний житель Севастополя, напал на своего 86-летнего отца после замечания о его аморальном образе жизни.