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test mazurok

1 подписчик

❗️В Севастополе пьяный мужчина избил престарелого отца из-за замечания о его образе жизни Пьяный 49-летний житель Севастополя, напал на своего 86-летнего отца после замечания о его аморальном образе жизни.

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