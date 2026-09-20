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Пронедра

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NYT пишет о превращении нефтяной уязвимости Китая в геополитическую силу

NYT пишет о превращении нефтяной уязвимости Китая в геополитическую силу

Конфликт вокруг Ирана изменил не только маршруты поставок нефти, но и представление о том, кто способен влиять на мировой энергетический рынок.

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