В Забайкальском крае впервые собрали туристический налог

В УФНС по Забайкальскому краю состоялось заседание коллегии под руководством Сергея Ефремова, на котором были проанализированы результаты работы налоговой службы и определены ключевые направления деятельности до завершения 2025 года.
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