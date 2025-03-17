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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич забил 14-й гол в сезоне – «Анахайму». У форварда «Сент-Луиса» 47 очков в 66 играх

Форвард «Сент-Луиса» продлил результативную серию (1+3) до 3 игр, набрав 47-е (14+33) очко в текущем чемпионате НХЛ.

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