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Воронежские новости

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В Липецке задержали подозреваемого в убийстве на Олимпийском бульваре в Воронеже

В Липецке задержали подозреваемого в убийстве на Олимпийском бульваре в Воронеже

Молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имеет судимости. Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

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