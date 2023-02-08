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Малик Диме совершил 8 блок-шотов в матче с «Минском» – новый рекорд Лиги ВТБ

Малик Диме совершил 8 блок-шотов в матче с «Минском» – новый рекорд Лиги ВТБ

Центровой «Пармы» Малик Диме обновил рекорд Единой лиги ВТБ по количеству блок-шотов за один матч. Во встрече с «Минском» (82:67) сенегальский баскетболист 8 раз заблокировал броски соперника.

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