🛳️ Теплоход Дагомыс в морпорту #Сочи Взрослый - 1000 руб Дети - бесплатно На борту саксофон 🎷 работает ресторан, есть даже туалеты 🚽😉 2 круга по порту до маяка и обратно.
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🛳️ Теплоход Дагомыс в морпорту #Сочи Взрослый - 1000 руб Дети - бесплатно На борту саксофон 🎷 работает ресторан, есть даже туалеты 🚽😉 2 круга по порту до маяка и обратно.