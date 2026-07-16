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Гид по Сочи

2 подписчика
🛳️ Теплоход Дагомыс в морпорту #Сочи

🛳️ Теплоход Дагомыс в морпорту #Сочи Взрослый - 1000 руб Дети - бесплатно На борту саксофон 🎷 работает ресторан, есть даже туалеты 🚽😉 2 круга по порту до маяка и обратно.

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