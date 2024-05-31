Русское мороженное произвело фурор на китайском рынке

Китай закупил в 4,5 раза больше мороженного у России, по сравнению с прошлым годом.В этом году Китай вышел на первое место среди стран-импортеров русского мороженого, значительно увеличив объемы закупок.
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