Суд рассмотрит дело в отношении экс-депутата Пономарева о фейках о ВС России

Второй Западный окружной военный суд получил материалы дела в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева, заочно обвиняемого в оправдании терроризма на территории России и распространении заведомо ложной информации о российской армии.
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