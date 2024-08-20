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Суд рассмотрит дело в отношении экс-депутата Пономарева о фейках о ВС России

Суд рассмотрит дело в отношении экс-депутата Пономарева о фейках о ВС России

Второй Западный окружной военный суд получил материалы дела в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева, заочно обвиняемого в оправдании терроризма на территории России и распространении заведомо ложной информации о российской армии.

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