Руководитель киевского режима Владимир Зеленский в рамках переговорного процесса со своим коллегой из Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом поделился сведениями о том, какие задачи стоят перед возглавляемой им державой в грядущем годовом периоде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии