Руководитель киевского режима Владимир Зеленский в рамках переговорного процесса со своим коллегой из Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом поделился сведениями о том, какие задачи стоят перед возглавляемой им державой в грядущем годовом периоде.